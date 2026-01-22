Ричмонд
«Ситуация хуже, чем предполагалось»: Хинштейн вышел на связь с больничной койки после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн перенёс операцию после дорожно-транспортного происшествия. У него диагностирован перелом тазобедренной кости. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Хинштейн вышел на связь с больничной койки после ДТП. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.

«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось, — перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придётся провести здесь (в больнице)», — сказал Хинштейн в видеообращении.

Губернатор также выразил благодарность медицинскому персоналу. Он также заверил, что, несмотря на своё состояние, продолжит активно контролировать ситуацию в регионе.

Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышёвский район. По его словам, из-за сложных погодных условий автомобиль занесло на опасном участке дороги, после чего машину выбросило на обочину.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

