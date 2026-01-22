«Ситуация хуже, чем предполагалось»: Хинштейн вышел на связь с больничной койки после ДТП

Хинштейн вышел на связь с больничной койки после ДТП. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.
«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось, — перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придётся провести здесь (в больнице)», — сказал Хинштейн в видеообращении.
Губернатор также выразил благодарность медицинскому персоналу. Он также заверил, что, несмотря на своё состояние, продолжит активно контролировать ситуацию в регионе.
Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышёвский район. По его словам, из-за сложных погодных условий автомобиль занесло на опасном участке дороги, после чего машину выбросило на обочину.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.