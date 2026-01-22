Россиянка умерла после укуса кошки: как так вышло

Ранее случай смерти от бешенства был зарегистрирован в США. Как пишет Associated Press, пациент в Мичигане скончался после пересадки донорского органа. Расследование подтвердило, что донор был заражен бешенством. Трансплантация была проведена в одной из больниц штата Огайо.