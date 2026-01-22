Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка умерла после укуса кошки: как так вышло

Под Тюменью женщина умерла от бешенства после укуса кошки, побывавшей в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В Тюменской области женщина умерла от бешенства после укуса кошки. Пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью, что привело к трагическому исходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Представитель ведомства Елена Мыцик пояснила, что инцидент произошел в декабре 2025 года в Бердюжском районе. Женщину укусила кошка, которая заразилась в лесу от дикого животного.

Специалисты напоминают, что бешенство является смертельным заболеванием. В Тюменском районе за прошлый год зафиксировали почти 200 обращений из-за укусов животных.

Из них 87 человек обратились в областную клинику. Более половины всех пострадавших составили дети.

Ранее случай смерти от бешенства был зарегистрирован в США. Как пишет Associated Press, пациент в Мичигане скончался после пересадки донорского органа. Расследование подтвердило, что донор был заражен бешенством. Трансплантация была проведена в одной из больниц штата Огайо.