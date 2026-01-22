«Со мной неинтересно?»: Зеленский обиделся на то, что его поторопили после встречи с Трампом в Давосе

Журналист порекомендовал Зеленскому завершить речь и возвращаться в Киев.
Президента Украины Владимира Зеленского попросили сократить выступление во время его пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом свидетельствует запись трансляции, опубликованная на YouTube-канале его офиса.
«Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев», — сказал выступавшему Зеленскому журналист. Он также добавил, что люди за спиной политика показывают на часы.
Данный эпизод вызвал оживленную реакцию в социальных сетях и на специализированных форумах. Многие пользователи обратили внимание на нестандартное завершение публичного выступления политика.
Попытка Зеленского договориться о встрече с президентом США Дональдом Трампом на форуме в Давосе не увенчалась успехом, поскольку администрация американского президента не нашла для этого времени в его графике, пишет «Царьград». По данным изданий, внимание Трампа было сосредоточено на других вопросах, таких как Гренландия и ситуация в Газе. Этот эпизод наглядно демонстрирует, что украинская тема теряет свой приоритет в международной повестке, а опасения Киева о потере поддержки Запада начинают подтверждаться.