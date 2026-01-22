«Каждый получит то, что заслуживает»: Орбан ответил на жесткий выпад Зеленского в его сторону

Орбан полагает, что прийти к взаимопониманию с Зеленским затруднительно. Премьер назвал себя свободным человеком, который служит своему народу, а президент Украины — человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США.