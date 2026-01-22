Ричмонд
«Каждый получит то, что заслуживает»: Орбан ответил на жесткий выпад Зеленского в его сторону

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал резкие высказывания в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее, выступая на форуме в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, заслуживает подзатыльника».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал резкие высказывания в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее, выступая на форуме в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, заслуживает подзатыльника».

Орбан полагает, что прийти к взаимопониманию с Зеленским затруднительно. Премьер назвал себя свободным человеком, который служит своему народу, а президент Украины — человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США.

«Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор», — написал политик в соцсети Х. При этом он подчеркнул, что, несмотря на прозвучавшие оскорбления, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также сохранит программы помощи для украинских беженцев.

