В Германии медбрата подозревают в причастности к смерти более 100 пациентов

В Германии бывшего медбрата, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийство пациентов, подозревают в причастности к смерти более чем 100 человек. Об этом сообщила главный прокурор Ахена Катя Шленкерманн-Питтс.
Речь идет о медицинском работнике, осужденном в ноябре 2025 года за десять убийств и 27 покушений на убийство. Суд установил, что он вводил пациентам отделения паллиативной помощи смертельные инъекции, объясняя свои действия тем, что «помогал им спокойно уснуть». Преступления были совершены в период с декабря 2023 года по май 2024 года.
Новые подозрения касаются возможных эпизодов, произошедших ранее, поскольку медбрат работал в клинике с 2020 года. По данным прокуратуры, количество «подозрительных случаев» превышает 100, однако подчеркивается, что речь идет о предварительных данных. В рамках расследования уже проведены 27 эксгумаций, еще около 30 запланированы.
Следствие считает это дело одним из самых масштабных в истории Германии, связанных с преступлениями медицинских работников против пациентов.
Ранее суд в Ахене приговорил 44-летнего медбрата к пожизненному лишению свободы за гибель десяти пациентов и попытку убийства еще 27. По версии следствия, он вводил комбинации седативных и обезболивающих препаратов, которые вызывали остановку дыхания. Прокуратура не исключает, что реальное число жертв может оказаться выше и продолжает проверку эпизодов, связанных с его прежними местами работы.