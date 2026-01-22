В Германии медбрата подозревают в причастности к смерти более 100 пациентов

Речь идет о медицинском работнике, осужденном в ноябре 2025 года за десять убийств и 27 покушений на убийство. Суд установил, что он вводил пациентам отделения паллиативной помощи смертельные инъекции, объясняя свои действия тем, что «помогал им спокойно уснуть». Преступления были совершены в период с декабря 2023 года по май 2024 года.