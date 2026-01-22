Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом

ПЯТИГОРСК, 22 янв — РИА Новости. Семья из шести человек отравилась угарным газом на Ставрополье, среди пострадавших 11-летний ребенок, сообщило СУ СК региона.

Источник: © РИА Новости

«В одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из 6 человек, в том числе 11-летний ребенок, отравились угарным газом», — говорится в сообщении.

В СК региона сообщили, что возможной причиной произошедшего является нерегулярное обслуживание дымового канала владельцем домовладения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка технического обслуживания газового оборудования.