В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом

«В одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из 6 человек, в том числе 11-летний ребенок, отравились угарным газом», — говорится в сообщении.
В СК региона сообщили, что возможной причиной произошедшего является нерегулярное обслуживание дымового канала владельцем домовладения.
По данным пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка технического обслуживания газового оборудования.