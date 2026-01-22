Хинштейн рассказал, что при ДТП получил перелом бедренной кости

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января. Губернатор сообщил, что не справился с управлением из-за непогоды. В результате аварии его машину занесло на обочину. После этого Хинштейна срочно доставили в больницу. Политик также предупредил, что в аварии пострадал только он.