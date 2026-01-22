Хинштейн рассказал, что при ДТП получил перелом бедренной кости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что во время дорожно-транспортного происшествия получил перелом бедренной кости. О деталях своей госпитализации политик сообщил в Telegram-канале.
«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось, — перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь (в больнице — прим. ред.)», — написал в посте Хинштейн.
Он уточнил, что в настоящий момент проходит лечение в Курской областной клинической больнице. По его словам, операции на ноге прошла успешно. Он идет на восстановление.
Также глава региона добавил, что отказался от госпитализации в Москве. Хинштейн уверен в том, что курские врачи являются профессионалами своего дела и прекрасно справятся с его реабилитацией.
Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января. Губернатор сообщил, что не справился с управлением из-за непогоды. В результате аварии его машину занесло на обочину. После этого Хинштейна срочно доставили в больницу. Политик также предупредил, что в аварии пострадал только он.