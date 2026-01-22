Губернатор Кузбасса извинился после скандальных слов о матерях погибших детей

Середюк принес извинения на фоне трагедий в роддоме.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк, комментируя недавнюю трагедию в роддоме № 1 в Новокузнецка, где погибли несколько малышей, принес извинения за скандальные высказывания о матерях этих детей. Он отметил, что на данный момент приоритетом является поддержка семей пострадавших и разбирательство в ситуации.
«Говоря о произошедшей трагедии, я затрагивал сложные медицинские аспекты. При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль», — написал Сердюк в telegram-канале.
Именно по этой причине глава Кузбасса принял решение удалить запись эфира: в ней содержатся формулировки, которые в нынешних условиях могут быть неправильно истолкованы. Ранее Илья Середюк призвал воздержаться от поспешных выводов по ситуации в Новокузнецком роддоме, одновременно отвергнув версию о врачебной ошибке как основной причине трагедии, поскольку у каждого новорожденного был свой лечащий врач. По его словам, невозможно представить, что все врачи одновременно допустили одну и ту же ошибку.
Также он отметил, что трагедия затронула новорожденных, большинство из которых появились на свет преждевременно, а некоторые роженицы вовсе не наблюдались в дородовом периоде. По словам Сердюка, будущие матери не только не уделяли должного внимания собственному здоровью, у части из них имелись вредные привычки.