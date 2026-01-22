Губернатор Кузбасса извинился после скандальных слов о матерях погибших детей

Именно по этой причине глава Кузбасса принял решение удалить запись эфира: в ней содержатся формулировки, которые в нынешних условиях могут быть неправильно истолкованы. Ранее Илья Середюк призвал воздержаться от поспешных выводов по ситуации в Новокузнецком роддоме, одновременно отвергнув версию о врачебной ошибке как основной причине трагедии, поскольку у каждого новорожденного был свой лечащий врач. По его словам, невозможно представить, что все врачи одновременно допустили одну и ту же ошибку.