Уборщицу в Нижнекамске навестил мэр города после нападения

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев посетил в больнице сотрудницу лицея, пострадавшую во время утреннего инцидента. Алсу Анасова была ранена в руку при нападении тринадцатилетнего школьника. По словам градоначальника, женщина находится в травматологическом отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.
«Во время утреннего инцидента она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя», — написал Беляев в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что лечащий врач оценивает прогнозы пострадавшей как положительные. От имени всех горожан он пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал поддержку ей и её семье.
Напомним, нападение произошло в лицее № 37 утром 22 января. Подросток был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в Нижнекамске рассказали о личности напавшего на уборщицу школьника.