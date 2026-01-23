Ричмонд
Уборщицу в Нижнекамске навестил мэр города после нападения

Алсу Анасова была ранена в руку при нападении тринадцатилетнего школьника.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев посетил в больнице сотрудницу лицея, пострадавшую во время утреннего инцидента. Алсу Анасова была ранена в руку при нападении тринадцатилетнего школьника. По словам градоначальника, женщина находится в травматологическом отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Во время утреннего инцидента она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя», — написал Беляев в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что лечащий врач оценивает прогнозы пострадавшей как положительные. От имени всех горожан он пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал поддержку ей и её семье.

Напомним, нападение произошло в лицее № 37 утром 22 января. Подросток был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнекамске рассказали о личности напавшего на уборщицу школьника.