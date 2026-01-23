Уборщицу в Нижнекамске навестил мэр города после нападения

«Во время утреннего инцидента она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя», — написал Беляев в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что лечащий врач оценивает прогнозы пострадавшей как положительные. От имени всех горожан он пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал поддержку ей и её семье.