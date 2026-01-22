Подзатыльник Орбану и встреча с Россией: как Зеленский выступил в Давосе

Кроме того, он заявил, что Европа сейчас не знает, как защитить себя. Из-за этого европейские лидеры якобы ждут, что США «перегорят». По его словам, в прошлом году в Давосе он сказал, что Европа должна защищать себя. Однако через год, как отметил Зеленский, ничего не изменилось. «Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — цитирует президента Украины издание «Страна.ua».