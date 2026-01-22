Подзатыльник Орбану и встреча с Россией: как Зеленский выступил в Давосе

Зеленский выступил с рядом заявлений после встречи с Трампом и на форуме в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 января прибыл в швейцарский Давос, где выступил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) и пообщался с главой Белого дома Дональдом Трампом. Многие заявления украинского главы оказались провокационными, в том числе и для жителей его страны. Например, он сравнил жизнь на Украине с фильмом «День сурка».
Европейские страны Зеленский обвинил в бездействии и снова намекнул на желание вступить в НАТО, а также попросил новый пакет вооружений. Также Зеленский заявил, что надеется на встречу российской, украинской и американской делегаций в ОАЭ в ближайшие дни. Об этих и других заявлениях президента Украины в Давосе — в материале URA.RU.
Обвинил Европу в слабости и тут же намекнул на желание войти в НАТО.
В России неоднократно называли потенциальной вступление Украины в НАТО неприемлемым.
Украинский президент обвинил европейские страны в слабости и бездействии. Свое заявление он сделал во время выступления на форуме в Давосе. Речь шла о ситуации, которая складывается вокруг крупнейшего острова в мире — Гренландии.
«Вы посылаете 30−40 солдат в Гренландию, ради чего? Какое послание вы посылаете? Если бы мы (Украина — прим. URA.RU) были в НАТО, мы могли помочь» — сказал Зеленский.
Кроме того, он заявил, что Европа сейчас не знает, как защитить себя. Из-за этого европейские лидеры якобы ждут, что США «перегорят». По его словам, в прошлом году в Давосе он сказал, что Европа должна защищать себя. Однако через год, как отметил Зеленский, ничего не изменилось. «Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — цитирует президента Украины издание «Страна.ua».
Сейчас, как заявил Зеленский, безопасность Европы во многом опирается на доверие к эффективности НАТО. При этом, подчеркнул он, никто еще не наблюдал на практике, как альянс действует в случае прямой агрессии против одной из стран-членов. «НАТО держится на убеждении, что Соединенные Штаты вмешаются, что они не останутся в стороне и окажут поддержку. Но что произойдет, если этого не случится?» — заявил Зеленский, поставив риторический вопрос.
Призвал Европу конфисковать российскую нефть.
Зеленский заявил, что российская нефть продолжает курсировать вдоль европейских берегов, а доходы от ее реализации направляются на вооруженный конфликт, пишет РБК. «Российскую нефть необходимо остановить, конфисковать и продать на благо Европы. Почему бы и нет?» — заявил украинский президент.
Ранее вице-премьер России Александр Новак в статье журнала «Энергетическая политика» заявил, что попытки США ограничить круг покупателей российской нефти с помощью санкций приведет к нарушению глобальных поставок энергоресурсов. По его словам, такие меры усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках, которая в конечном итоге заканчивается ростом цен.
Сравнил жизнь украинцев с «Днем сурка».
Зеленский сравнил повседневную реальность граждан страны с сюжетом фильма «День сурка». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом. «Украинцы живут как в фильме “День сурка”», — цитирует Зеленского «Лента.ру».
Заявил о встрече Украины, РФ и США в ОАЭ.
По словам Зеленского, встреча якобы пройдет 23 и 24 января в ОАЭ.
Глава киевского режима заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах планируется трехсторонняя встреча. Среди участников, как утверждает Зеленский, должны быть российская и американская делегации. По его словам, Эмираты в курсе этого мероприятия, пишет «Комсомольская правда».
«Трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной пройдет завтра в ОАЭ», — заявил Зеленский. По словам главы киевского режима, якобы эта встреча будет идти два дня — 23 и 24 января. Других подробностей, как и официальных заявлений от Кремля, нет.
Пожелал подзатыльника венгерскому премьеру.
Зеленский сделал жесткое заявление в адрес ряда европейских политиков, которые, по его словам, пользуются финансовой поддержкой Евросоюза, но одновременно проводят политику, противоречащую его интересам. В его речи был намек на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», — заявил глава киевского режима. Его слова передает Life.ru.
Попросил новый пакет вооружений.
Встречу с Трампом Зеленский назвал хорошей, продуктивной и содержательной. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он поблагодарил американскую сторону за пакет ракет для ПВО, предоставленный ранее. А после этого и запросил дополнительный. В целом переговоры с Трампа с Зеленским шли около 55 минут.
На встречу Зеленский снова пришел к Трампу без галстука.
Украинский президент, который неоднократно нарушал деловой этикет, снова пришел на важную встречу без галстука, следует из фотографий и видео с мероприятия. На одной из встреч Трамп даже отругал Зеленского за его внешний вид. Однако на переговорах в августе Трамп все-таки оценил наряд украинца. «Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, прошлый раз вас ругали», — сказал тогда президент США.
Бывший депутат Рады объяснил, почему встреча была короткой.
Зеленский раскритиковал Европу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности. Об заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — цитирует «Газета.ру» бывшего парламентария.
Почему Зеленский взъелся на Европу.
Публично критиковать Европу форуме Зеленский начал, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Такое мнение выразил политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он считает, что украинский президент решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».
«Решение о выделении денег на ближайшие два года принято. Пересмотреть это решение уже невозможно. Соответствующие процессы запущены. Зеленский полагает, что сейчас ему важнее заново наладить отношения с США, а Европа никуда не денется, она у него в кармане. Так что теперь можно не стесняться», — отметил Кортунов, передает News.ru.