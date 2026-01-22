Ричмонд
Главком ВСУ указал НАТО на пробелы в украинской обороне

Приоритетной и наиболее острой потребностью Украины является усиление системы противовоздушной обороны. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский для коллег из стран — членов НАТО.

Сырский заявил о нехватке средств ПВО на Украине.

«Значительный дефицит средств ПВО не позволяет нам в полном объеме защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры», — написал он в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за один день страна израсходовала ракеты ПВО более чем на 80 млн евро и отметил сложность их закупки и финансирования.

