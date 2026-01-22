Пожар уничтожил разом два дома жителя Башкирии

Сегодня, 22 января, в деревне Нижнетимкино Кармаскалинского района Башкирии произошел пожар, в результате которого полностью сгорели два дома, принадлежащих одному владельцу. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия из села Булгаково выехали пожарные ГК ЧС, а также расчеты МЧС и другие оперативные службы.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, погибших нет.
— Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, — заявили в Госкомитете по ЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.