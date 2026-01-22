America 24: экс-футболиста «Рубина» Самбрано обвинили в изнасиловании

Жительница Аргентины обвинила экс-защитника казанского «Рубина» Карлоса Самбрано, а также его партнеров по сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью в изнасиловании, заявил журналист Кристиан Иностроса со ссылкой на телеканал America 24.
Сообщается, что инциденты, о которых заявила полиции молодая аргентинка, якобы произошли в отеле Hyatt Centric в Монтевидео, где останавливалась перуанская команда «Альянса Лима», за которую выступают футболисты.
Самбрано перешел в «Рубин» из «Айтрахта» летом 2016 года. Он провел за казанский клуб 24 матча, отметившись всего одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что правоохранители предъявили олимпийскому чемпиону по плаванию из Франции, 33-летнему Яннику Аньелю, обвинение в изнасиловании ребенка.