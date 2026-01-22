Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

America 24: экс-футболиста «Рубина» Самбрано обвинили в изнасиловании

Жительница Аргентины обвинила экс-защитника казанского «Рубина» Карлоса Самбрано, а также его партнеров по сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью в изнасиловании.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Аргентины обвинила экс-защитника казанского «Рубина» Карлоса Самбрано, а также его партнеров по сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью в изнасиловании, заявил журналист Кристиан Иностроса со ссылкой на телеканал America 24.

Сообщается, что инциденты, о которых заявила полиции молодая аргентинка, якобы произошли в отеле Hyatt Centric в Монтевидео, где останавливалась перуанская команда «Альянса Лима», за которую выступают футболисты.

Самбрано перешел в «Рубин» из «Айтрахта» летом 2016 года. Он провел за казанский клуб 24 матча, отметившись всего одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что правоохранители предъявили олимпийскому чемпиону по плаванию из Франции, 33-летнему Яннику Аньелю, обвинение в изнасиловании ребенка.