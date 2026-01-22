America 24: экс-футболиста «Рубина» Самбрано обвинили в изнасиловании

Жительница Аргентины обвинила экс-защитника казанского «Рубина» Карлоса Самбрано, а также его партнеров по сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью в изнасиловании, заявил журналист Кристиан Иностроса со ссылкой на телеканал America 24.