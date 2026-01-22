Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным

По оценке Столтенберга, «Запад не сможет переубедить Путина», однако при этом у союзников все же есть инструменты влияния на ситуацию вокруг Украины. Бывший глава НАТО указал, что на позицию Кремля могут воздействовать военная поддержка Украины, санкционное давление, а также политическое единство западных стран. Совокупность этих факторов способна изменить расчет рисков и выгод для России и тем самым создать условия для переговоров «о чем-то приемлемом для Украины».