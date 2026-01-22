Ричмонд
Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным

Западным странам необходимо «найти способ договориться» с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Свое заявление Столтенберг сделал на форуме в Давосе.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — заявил экс-генсек НАТО. Столтенберг пояснил, что, по его мнению, задача Запада не в том, чтобы изменить позицию российского лидера, а в том, чтобы выстроить с ним прагматичный диалог.

По оценке Столтенберга, «Запад не сможет переубедить Путина», однако при этом у союзников все же есть инструменты влияния на ситуацию вокруг Украины. Бывший глава НАТО указал, что на позицию Кремля могут воздействовать военная поддержка Украины, санкционное давление, а также политическое единство западных стран. Совокупность этих факторов способна изменить расчет рисков и выгод для России и тем самым создать условия для переговоров «о чем-то приемлемом для Украины».

Ранее Столтенберг уже призывал западные страны выстраивать с Россией диалог по Украине по тем же принципам, что действуют во взаимоотношениях США и европейских государств. Он также подчеркивал необходимость обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями.

