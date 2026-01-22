Ричмонд
«Лечиться будем на Курской земле»: Хинштейн сообщил о состоянии после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что получил перелом бедренной кости в результате ДТП во время рабочей поездки. В настоящее время он проходит лечение в больнице региона.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 22 января попал в ДТП во время рабочей поездки по региону. Позже он вышел на связь в своем Telegram-канале и сообщил, что получил перелом бедренной кости.

Хинштейн попал в больницу после ДТП.

Губернатор Курской области в своем Telegram-канале рассказал, что попал в ДТП во время рабочей поездки по региону и был госпитализирован.

По словам Хинштейна, авария произошла из-за сложных погодных условий. Он отметил, что автомобиль занесло на проблемном участке дороги и выбросило на обочину. Глава региона также подчеркнул, что ДТП обошлось без серьезных последствий.

«Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — отметил он.

Хинштейн извинился перед жителями области за невозможность провести запланированные встречи и пообещал наверстать их после восстановления.

«Как поправлюсь, обязательно наверстаем», — добавил глава региона.

У губернатор Курской области после ДТП выявили перелом бедренной кости.

Спустя некоторое время после аварии губернатор опубликовал видео, в котором сообщил, что получил перелом бедренной кости. Он добавил, что состояние оказалось хуже ожидаемого, поэтому он будет временно оставаться в больнице.

«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось — перелом бедренной кости», — заявил губернатор.

«Лечиться будем на Курской земле».

Кроме того, по словам Хинштейна, медики настаивают на временном прекращении всех рабочих обязанностей.

«Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — отметил губернатор Курской области, поблагодарив жителей региона за поддержку.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил медицинский персонал больницы, бригаду скорой помощи и коллег из Минздрава России, которые предлагали организовать его лечение в Москве. При этом он подчеркнул, что решил проходить лечение «на Курской земле».

Александр Хинштейн занял пост главы Курской области в декабре 2024 года после отставки временно исполнявшего обязанности губернатора Алексея Смирнова. В сентябре 2025 года в регионе состоялись выборы губернатора, по результатам которых Хинштейн набрал 86,92% голосов. Официально он вступил в должность 21 сентября 2025 года.

При назначении на должность президент России Владимир Путин отметил, что в регионе в настоящее время «востребовано кризисное управление».

До назначения губернатором Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он является автором или соавтором более 250 законопроектов.

