«Лечиться будем на Курской земле»: Хинштейн сообщил о состоянии после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 22 января попал в ДТП во время рабочей поездки по региону. Позже он вышел на связь в своем Telegram-канале и сообщил, что получил перелом бедренной кости.
Хинштейн попал в больницу после ДТП.
Губернатор Курской области в своем Telegram-канале рассказал, что попал в ДТП во время рабочей поездки по региону и был госпитализирован.
По словам Хинштейна, авария произошла из-за сложных погодных условий. Он отметил, что автомобиль занесло на проблемном участке дороги и выбросило на обочину. Глава региона также подчеркнул, что ДТП обошлось без серьезных последствий.
«Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — отметил он.
Хинштейн извинился перед жителями области за невозможность провести запланированные встречи и пообещал наверстать их после восстановления.
«Как поправлюсь, обязательно наверстаем», — добавил глава региона.
У губернатор Курской области после ДТП выявили перелом бедренной кости.
Спустя некоторое время после аварии губернатор опубликовал видео, в котором сообщил, что получил перелом бедренной кости. Он добавил, что состояние оказалось хуже ожидаемого, поэтому он будет временно оставаться в больнице.
«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось — перелом бедренной кости», — заявил губернатор.
«Лечиться будем на Курской земле».
Кроме того, по словам Хинштейна, медики настаивают на временном прекращении всех рабочих обязанностей.
«Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — отметил губернатор Курской области, поблагодарив жителей региона за поддержку.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил медицинский персонал больницы, бригаду скорой помощи и коллег из Минздрава России, которые предлагали организовать его лечение в Москве. При этом он подчеркнул, что решил проходить лечение «на Курской земле».
Александр Хинштейн занял пост главы Курской области в декабре 2024 года после отставки временно исполнявшего обязанности губернатора Алексея Смирнова. В сентябре 2025 года в регионе состоялись выборы губернатора, по результатам которых Хинштейн набрал 86,92% голосов. Официально он вступил в должность 21 сентября 2025 года.
При назначении на должность президент России Владимир Путин отметил, что в регионе в настоящее время «востребовано кризисное управление».
До назначения губернатором Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он является автором или соавтором более 250 законопроектов.