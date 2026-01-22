«Гидрокостюм сохранился»: мать пловца Свечникова опознала найденное в Босфоре тело

Мать пропавшего в проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова подтвердила, что найденное в водах пролива тело принадлежит ее сыну. Об этом в четверг, 22 января, сообщил Telegram-канал 360.ru.
— Гидрокостюм сохранился, тело в ужасном состоянии, — сообщила она.
Перевезти Николая в Москву планируют 24 января. Информации о похоронах пока нет. Мать Свечникова предполагает, что многие вопросы будут решены завтра, говорится в публикации.
Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Пловец готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его супруги, организаторы заплыва приступили к поискам лишь через 12 часов.
20 января в проливе нашли тело Свечникова. По информации СМИ, татуировки на теле совпали с наколками пловца, а позже журналисты сообщили, что найденного человека действительно опознали как Свечникова. Это информацию также подтвердило Генконсульство России в Стамбуле. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу.