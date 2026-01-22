В Кремле отреагировали на планы Киева убивать россиян: главное об СВО 22 января

ВС РФ за сутки поразили несколько важных для снабжения ВСУ объектов.
В Кремле обратили внимание на желание нового министра обороны Украины Михаила Федорова убивать 50 тысяч российских военных ежемесячно. В то время, когда киевский режим стал полигоном для испытаний вооружений НАТО, Россия бьет по стратегически важным объектам ВСУ усовершенствованными ракетами «Искандер-1000».
Ситуация для ВСУ остается тяжелой по всем направлениям. Так, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ пришлось тайно вывести группу военнослужащих из Великомихайловки в Днепропетровской области. Сейчас украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, заключившие контракт с ВСУ на службу в Сумской области, массово гибнут. Главное об СВО на 21 января — в материале URA.RU.
В Кремле отреагировали на амбиции нового украинского министра.
Москва обратила внимание на слова нового министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что цель Киева — убивать 50 тысяч военных армии России в месяц. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Киева властей наступает момент принимать решения и нести за них полную ответственность.
«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Ничего нового здесь не содержится, режим продолжает свою политику», — сказал Песков. Его слова приводит «Царьград».
ВС РФ стали использовать усовершенствованные ракеты «Искандер-1000».
Российская армия постоянно модернизирует свое оружие.
Во время ночного удара 20 января российские Вооруженные силы использовали по ряду целей на территории Украины модернизированные ракеты «Искандер-1000», отличающиеся увеличенной дальностью и повышенной точностью поражения. По сведениям издания The War Zone, в атаке было задействовано 34 ракеты различных модификаций и 339 беспилотных летательных аппаратов, из которых около 250 составляли дроны типа «Герань».
Украина, как пишет Life.ru, заявляет, что Вооруженные силы России задействовали ракетный комплекс «Искандер-1000» на территории Винницкой области. Модификация относится к категории ракет средней дальности и способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Сообщается, что комплекс оснащен более мощным двигателем, а также обновленной системой навигации, сочетающей инерциальное управление со спутниковым наведением по системе ГЛОНАСС. Точность поражения составляет до пяти метров.
Два российских пленных загадочно погибли в плену ВСУ.
На Украине погибли два российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ живыми и без ранений. Тела были возвращены России в ходе обмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих. На [видео украинского telegram-канала] они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — сказала омбудсмен.
Молодые боевики ВСУ массово гибнут на сумском направлении.
На сумском направлении массово гибнут молодые украинские военные.
Украинские военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракты с Вооруженными силами Украины, по распоряжению командования направляются на линию боевого соприкосновения в Сумской области и несут значительные потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На Сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18−24. Среди них подтверждаются большие потери», — сказал собеседник агентства.
ВС РФ продвигаются к центру Константиновки.
Штурмовые подразделения ВС РФ движутся к центру Константиновки сразу с двух направлений, севера и юга. У ВСУ не хватает сил, чтобы их остановить. Мнение западных аналитиков приводит telegram-канал «Военная хроника». Сейчас российские дроны контролируют всю территорию Константиновки, не позволяют ВСУ проводить ротации и помогают российской пехоте продвигаться вглубь города.
После утраты контролируемых высот на северо-восточной и юго-западной окраинах украинский гарнизон оказался под перекрестным огневым воздействием. Центральные районы города расположены в низине и простреливаются по всей глубине, что существенно ослабляет устойчивость обороны подразделений ВСУ, а также затрудняет снабжение и любые другие перемещения.
Командир ВСУ тайно вывел боевиков из-за российских ударов.
Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины втайне организовал вывод группы военнослужащих из населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области. Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это подразделение понесло серьезные потери, однако официальное командование бригады не санкционировало оставление занимаемых позиций.
«67-я бригада ВСУ в Великомихайловке понесла большие потери от наших ФАБов. Из-за этого командир одного из подразделений втайне от командования вывел группу солдат», — цитирует Кимаковского ТАСС.
Российская армия уничтожила три важных для ВСУ объекта.
Ночью ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога. Об этом в своем telegram-канале сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен по местам концентрации военной техники — таким образом ВС РФ сорвали задачу противника по ее накоплению. Кроме того, уже днем 22 января стало известно, что по Кривому Рогу ударила российская ракета «Искандер», пишет Aif.ru.
Кроме того, российская армия ударила по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Он использовался для поставок вооружения киевского режима. Как сообщили в Минобороны РФ, поразить цель удалось с помощь. ударных дронов-камикадзе «Герань».
Также в российском военном ведомстве сообщили, что расчеты беспилотных комплексов группировки войск «Юг» ликвидировали понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка, оказывая огневую поддержку наступающим подразделениям на северском направлении. Переправа использовалась ВСУ для снабжения и маневра сил. После ее уничтожения возможности противника по ротации и подвозу ресурсов на данном участке значительно снижены", — сообщили в Минобороны РФ.
Россия перекрыла логистику ВСУ под Красноармейском.
Красноармейск — стратегически важный пункт, который Россия взяла под полный контроль в начале декабря 2025-го.
Минобороны Российской Федерации сообщило, что операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» установили контроль над важнейшими логистическими маршрутами снабжения Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Расчетами ударных FPV-беспилотников нанесли массированный удар по тыловым коммуникациям противника. В ходе серии дневных и ночных атак были поражены автомобили пикапы, которые возили боеприпасы и личный состав.
В Министерстве обороны отметили, что высокая точность управления беспилотными аппаратами дает операторам возможность работать даже по тем участкам дорог, которые украинские формирования прикрывают защитными сетками. Подобные действия существенно нарушают систему снабжения противника и ограничивают его маневренность на данном отрезке фронта.
На степногорском направлении идут напряженные бои.
ВС РФ стремительно разбивают оборону врага на степногорском участке фронта. Сейчас, по данным Aif.ru, российская армия продвигается севернее Степногорска и идет вдоль дороги на Запорожье. Сейчас ВС РФ от окраин Запорожья на этом участке отделяют 15 км.
«Напряжение зашкаливает, буквально доли секунды на принятие решения в стрелковых боях», — пишет telegram-канал «Дневника десантника» о боях на степногорском участке.