Ситуация для ВСУ остается тяжелой по всем направлениям. Так, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ пришлось тайно вывести группу военнослужащих из Великомихайловки в Днепропетровской области. Сейчас украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, заключившие контракт с ВСУ на службу в Сумской области, массово гибнут. Главное об СВО на 21 января — в материале URA.RU.