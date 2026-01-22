Суд в Петербурге арестовал 5 фигурантов дела о крупном хищении

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 5 фигурантов уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, нарушении правил охраны окружающей среды и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.