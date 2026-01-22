Ричмонд
Суд в Петербурге арестовал 5 фигурантов дела о крупном хищении

Пятерых руководителей компаний отправили в СИЗО до 19 марта.

Источник: РИА "Новости"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 5 фигурантов уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, нарушении правил охраны окружающей среды и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Под стражу до 19 марта отправлены учредитель ООО «ЦБИ» Алехан Албогачиев, генеральный директор компании Эдуард Гузиев, заместитель генерального директора по корпоративной безопасности Денис Дорофеев, начальник коммерческого отдела Алексей Албогачиев, а также генеральный директор ООО «Воронцовское» Георгий Ломакин.

По данным суда, все фигуранты были задержаны 20 января.