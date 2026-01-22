Путин: армия России должна оснащаться умной техникой

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал потенциал России в сфере беспилотных и автономных систем, отмечая, что страна обладает необходимой промышленной базой и кадровыми ресурсами для выхода в лидеры этого направления. Его нынешний призыв оснащать армию «умной» техникой на основе отечественных решений логично продолжает курс на развитие собственных разработок в области высокотехнологичного вооружения.