Путин: армия России должна оснащаться умной техникой

Путин проводит совещание по развитию интегральной экономики.
Российскую армию необходимости оснащать «умной» техникой, созданной на базе отечественных разработок. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», — сказал Путин. Он проводит совещание по развитию интегральной экономики.
Ранее Владимир Путин уже подчеркивал потенциал России в сфере беспилотных и автономных систем, отмечая, что страна обладает необходимой промышленной базой и кадровыми ресурсами для выхода в лидеры этого направления. Его нынешний призыв оснащать армию «умной» техникой на основе отечественных решений логично продолжает курс на развитие собственных разработок в области высокотехнологичного вооружения.