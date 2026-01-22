Ричмонд
СМИ: Автомобиль ректора столичного вуза сбил пешехода в Москве

Автомобиль, который принадлежит ректору Московского государственного технического института (МГТУ-МАСИ) Светлане Забелиной, сбил человека в Академическом районе Москвы. Об этом в четверг, 22 января, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, автомобиль Honda наехал на мужчину. В итоге пострадавший оказался зажат под машиной. Его удалось достать и передать медикам.

Сама Забелина комментировать ситуацию отказалась, говорится в публикации. Была ли она за рулем — неизвестно.

В декабре водитель автомобиля «Фольксваген» не заметил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Крутовской улице в Новой Москве, и сбил ее. Женщина погибла.