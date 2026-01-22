Обещал «решить вопрос»: В Молдове мужчина помогал преступникам выйти на свободу за 50 тысяч евро с каждого

По данным следствия, подозреваемый утверждал, что вместе с другими лицами способен повлиять на отдельных государственных служащих и склонить их к принятию благоприятных решений по уголовному делу, связанному с торговлей людьми. В частности, мужчина обещал выступить посредником в освобождении обвиняемого, находящегося под превентивным арестом в пенитенциарном учреждении № 13, а также содействовать его уклонению от уголовной ответственности.