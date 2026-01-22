Обещал «решить вопрос»: В Молдове мужчина помогал преступникам выйти на свободу за 50 тысяч евро с каждого

Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали мужчину, уроженца района Шолдэнешть, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 50 тыс. евро. Задержание произошло сегодня, 20 января.
По данным следствия, подозреваемый утверждал, что вместе с другими лицами способен повлиять на отдельных государственных служащих и склонить их к принятию благоприятных решений по уголовному делу, связанному с торговлей людьми. В частности, мужчина обещал выступить посредником в освобождении обвиняемого, находящегося под превентивным арестом в пенитенциарном учреждении № 13, а также содействовать его уклонению от уголовной ответственности.
За такие «услуги» он, по версии правоохранителей, потребовал 50 тысяч евро.
В настоящее время проводится уголовное расследование с целью установления всех обстоятельств дела и выявления возможных соучастников. Подозреваемый задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания Национального антикоррупционного центра.
