Палестинские власти потребовали не допустить отделения Газы

Власти Палестины хотят сохранить целостность территорий.
Власти Палестины согласились на создание специального палестинского комитета по управлению сектором Газа при условии, что его возглавит представитель, связанный с официальным палестинским правительством, и структура не допустит отделения анклава от Западного берега реки Иордан. Об этом 22 января сообщил министр по вопросам официальных СМИ Палестины Ахмед Ассаф в интервью РИА Новости. По его словам, позиция Рамаллы направлена на сохранение единой политической системы и перспективы формирования палестинского государства.
Ассаф подчеркнул, что палестинское руководство уже обозначило свои условия партнерам. «У нас нет возражений, и мы приветствовали создание комитета при условии, что он не будет противоречить единству политической системы и обеспечит недопущение отделения сектора Газа от Западного берега, ведь этого и добивается Израиль», — заявил министр. Он добавил, что в случае институционального или фактического разрыва между двумя палестинскими территориями станет невозможно реализовать проект независимого государства со столицей в Иерусалиме.
По словам Ассафа, официальный Рамалла рассматривает будущий комитет как часть палестинской системы управления, а не как параллельную структуру. Глава ведомства уточнил, что возглавлять орган, с точки зрения правительства, должен либо действующий представитель властей, либо человек, «напрямую подотчетный законному палестинскому правительству». Это требование, по его словам, должно исключить любые попытки легализовать отдельный политический режим в Газе, который не связан с общепалестинскими институтами.
Ассаф заявил, что основная задача будущего органа — практическая координация восстановления Газы и гуманитарной помощи, а также содействие политическим усилиям по прекращению израильского военного присутствия в анклаве. По его словам, исполнительный аппарат, связанный с правительством, может оперативно включиться в работу по распределению помощи, восстановлению инфраструктуры и поддержке гражданского населения. Министр подчеркнул, что любые управленческие решения в Газе, по позиции палестинских властей, должны рассматриваться как часть общего курса на создание единого палестинского государства в границах, которые признаются международным сообществом.