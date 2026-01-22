Палестинские власти потребовали не допустить отделения Газы

Ассаф подчеркнул, что палестинское руководство уже обозначило свои условия партнерам. «У нас нет возражений, и мы приветствовали создание комитета при условии, что он не будет противоречить единству политической системы и обеспечит недопущение отделения сектора Газа от Западного берега, ведь этого и добивается Израиль», — заявил министр. Он добавил, что в случае институционального или фактического разрыва между двумя палестинскими территориями станет невозможно реализовать проект независимого государства со столицей в Иерусалиме.