Палестинские власти потребовали не допустить отделения Газы

Ассаф подчеркнул, что палестинское руководство уже обозначило свои условия партнерам. «У нас нет возражений, и мы приветствовали создание комитета при условии, что он не будет противоречить единству политической системы и обеспечит недопущение отделения сектора Газа от Западного берега, ведь этого и добивается Израиль», — заявил министр. Он добавил, что в случае институционального или фактического разрыва между двумя палестинскими территориями станет невозможно реализовать проект независимого государства со столицей в Иерусалиме.

По словам Ассафа, официальный Рамалла рассматривает будущий комитет как часть палестинской системы управления, а не как параллельную структуру. Глава ведомства уточнил, что возглавлять орган, с точки зрения правительства, должен либо действующий представитель властей, либо человек, «напрямую подотчетный законному палестинскому правительству». Это требование, по его словам, должно исключить любые попытки легализовать отдельный политический режим в Газе, который не связан с общепалестинскими институтами.

Ассаф заявил, что основная задача будущего органа — практическая координация восстановления Газы и гуманитарной помощи, а также содействие политическим усилиям по прекращению израильского военного присутствия в анклаве. По его словам, исполнительный аппарат, связанный с правительством, может оперативно включиться в работу по распределению помощи, восстановлению инфраструктуры и поддержке гражданского населения. Министр подчеркнул, что любые управленческие решения в Газе, по позиции палестинских властей, должны рассматриваться как часть общего курса на создание единого палестинского государства в границах, которые признаются международным сообществом.

