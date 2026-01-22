В Тюменской области на трассе произошло смертельное ДТП

В Тюменской области вечером 22 января на 131 км автодороги «Шадринск — Ялуторовск» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате аварии погиб водитель легковушки. Пассажир автобуса не пострадал. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.