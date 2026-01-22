В Тюменской области на трассе произошло смертельное ДТП

На трассе «Шадринск — Ялуторовск» в ДТП погиб водитель легковушки.
В Тюменской области вечером 22 января на 131 км автодороги «Шадринск — Ялуторовск» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате аварии погиб водитель легковушки. Пассажир автобуса не пострадал. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.
«Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о дорожно‑транспортном происшествии на 131 километре автодороги “Шадринск‑Ялуторовск”. Произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса (в автобусе находился 1 пассажир, пострадавших нет)», — сказано в сообщении ведомства МАХ.
На месте дорожной аварии дежурили шесть сотрудников МЧС и одна единица спецтехники областного управления. Спасатели выполнили комплекс мероприятий по извлечению тела погибшего водителя из поврежденного автомобиля.