Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами в Гомельском районе

Под Гомелем на рейсовый автобус, в котором были пассажиры, упало дерево.

Источник: Комсомольская правда

Дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами в Гомельском районе. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Гомельской области.

В четверг, 22 января, примерно в 18.40 на 52-м километре автодороги «Граница РФ — Гомель — Кобрин» на рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Гомель — Зябровка» упало дерево. Согласно предварительным данным, за рулем транспортного средства находился 49-летний водитель. В момент случившегося в автобусе были пассажиры.

Под Гомелем на рейсовый автобус, в котором были пассажиры, упало дерево. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.

«Ни водитель, ни пассажиры не пострадали», — подчеркнули в ГАИ.

Под Гомелем на рейсовый автобус, в котором были пассажиры, упало дерево. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.

Ранее мы узнали, что изменится в прохождении техосмотра с февраля 2026, затронув многих белорусов.

Тем временем ГАИ лишила минчанина прав после видео из интернета.

Кроме того, под Могилевом лесничий стал фигурантом четырех уголовок из-за своей мании.