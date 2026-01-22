Дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами в Гомельском районе. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Гомельской области.
В четверг, 22 января, примерно в 18.40 на 52-м километре автодороги «Граница РФ — Гомель — Кобрин» на рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Гомель — Зябровка» упало дерево. Согласно предварительным данным, за рулем транспортного средства находился 49-летний водитель. В момент случившегося в автобусе были пассажиры.
Под Гомелем на рейсовый автобус, в котором были пассажиры, упало дерево. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.
«Ни водитель, ни пассажиры не пострадали», — подчеркнули в ГАИ.
