Семь собак погибли от неизвестной отравы в столичном ЖК

Жители жилого комплекса «Мещерский лес» в столичном районе Говорово стали находить ядовитые мясные шарики в местах общественного пользования. По словам собачников, отраву для животных стали оставлять их соседи. Об этом в четверг, 22 января, сообщил телеканал 360.
Жительница комплекса по имени Кристина рассказала, что жители «Мещерского леса» примерно в одно время начали писать в общем чате о смерти своих собак.
— Опасность колоссальная не только для собак, но и для детей. (Злоумышленники — прим. «ВМ») раскидали яд возле сада и школы, где ходит мой ребенок. У нас в ЖК, к сожалению, есть соседи, которые не скрывают неприязни к животным, особенно к собакам. После этих новостей мы боимся выходить гулять с нашим питомцем, — отметила женщина.
При контакте с отравой снег окрашивается в розовый цвет. Сейчас жители «Мещерского леса» открыли сбор средств, чтобы отправить вещества на экспертизу, передает Telegram-канал.
29 октября 2025 года жители подмосковного поселка Путилково рассказали о появлении догхантеров, которые оставляли смертельно опасную отраву в виде порошка — собакам было достаточно ее понюхать, после чего вещество мгновенно поражало их внутренние органы.