Семь собак погибли от неизвестной отравы в столичном ЖК

— Опасность колоссальная не только для собак, но и для детей. (Злоумышленники — прим. «ВМ») раскидали яд возле сада и школы, где ходит мой ребенок. У нас в ЖК, к сожалению, есть соседи, которые не скрывают неприязни к животным, особенно к собакам. После этих новостей мы боимся выходить гулять с нашим питомцем, — отметила женщина.