Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Белгорода вывезли боеприпас для обезвреживания

БЕЛГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Взрывотехники Минобороны РФ вывезли боеприпас из Белгорода, где 21 января была обнаружена воронка, для обезвреживания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Валентин Демидов.

Источник: РИА "Новости"

«Друзья, на улице Губкина, где вчера произошло ЧП — завершающий этап ликвидации последствий. Почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа. Чтобы обеспечить безопасность горожан, взрывотехникам Министерства обороны пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники. Они свою задачу выполнили — боеприпас вывезли для обезвреживания», — написал он.

Отмечается, что улица Губкина пока остается перекрытой. Коммунальные и аварийные службы должны привести территорию в порядок, убрать последствия земляных работ.

Демидов добавил, что он будет информировать жителей о дальнейших решениях.