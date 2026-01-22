Из Белгорода вывезли боеприпас для обезвреживания

«Друзья, на улице Губкина, где вчера произошло ЧП — завершающий этап ликвидации последствий. Почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа. Чтобы обеспечить безопасность горожан, взрывотехникам Министерства обороны пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники. Они свою задачу выполнили — боеприпас вывезли для обезвреживания», — написал он.