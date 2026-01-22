Пенсионерка погасила Вечный огонь венком в Свердловской области

В городе Серов Свердловской области пенсионерка потушила Вечный огонь на местном мемориале с помощью одного из траурных венков. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
— По версии следствия, в указанное время женщина положила корзину с цветами на Вечный огонь мемориала, что повлекло возгорание корзины. Своими действиями подозреваемая осквернила символ воинской славы и оскорбила память защитников Отечества, — говорится в сообщении.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об осквернении символа воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Также правоохранители задержали пенсионерку — ей оказалась местная жительница 1962 года рождения. На данный момент сотрудники регионального СК выясняют все обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал ведомства.
30 декабря 2024 года в Клину трое мужчин сожгли памятный венок на Вечном огне. Позднее правоохранители задержали нарушителей и возбудили уголовное дело по статье о повреждении воинских памятников.