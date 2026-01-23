Подростки против радара: в Андижанской области дорожную камеру сбили палкой и выбросили в канал

Теперь следствию предстоит установить мотивы поступка подростков. Не исключается версия, что на правонарушение их могли подтолкнуть взрослые водители, недовольные штрафами за превышение скорости. Сами они могли побояться портить государственное имущество, тогда как подростки — несовершеннолетние, а значит рассчитывали на более мягкую ответственность.