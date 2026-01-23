Подростки против радара: в Андижанской области дорожную камеру сбили палкой и выбросили в канал

Всё началось 9 января, когда в дежурную часть отдела внутренних дел Мархаматского района поступило сообщение о похищении специального автоматизированного фото- и видеоустройства, установленного на автомобильной дороге «Асака — Мархамат». Камера была предназначена для фиксации скорости движения транспортных средств.
В ходе проверки выяснилось, что радар сбили ударом деревянного предмета, после чего похитили. В результате оперативных действий было установлено, что преступление совершили трое несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса, в настоящее время проводятся следственные действия.
Как уточнили правоохранители, злоумышленники использовали пятиметровый деревянный брус, которым сбили радар со столба, забрали устройство и затем выбросили его в близлежащий канал, после чего скрылись с места происшествия.
Теперь следствию предстоит установить мотивы поступка подростков. Не исключается версия, что на правонарушение их могли подтолкнуть взрослые водители, недовольные штрафами за превышение скорости. Сами они могли побояться портить государственное имущество, тогда как подростки — несовершеннолетние, а значит рассчитывали на более мягкую ответственность.
Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.