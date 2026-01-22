Ричмонд
Коммунальная авария в Новопокровском: что говорят власти

Сегодня, 22 января, в деревне Новопокровское произошел масштабный прорыв водопровода.

Источник: соцсети

Потоп вызвала авария на трубе диаметром 600 мм. Коммуникации, на которых случилась поломка, находятся в ведении частной компании «Нижегородские технологии водопользования». Местные жители обеспокоены: если вода замёрзнет, дорога может превратиться в сплошной лед.

Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, подтопления жилых домов не зафиксировано. Подача воды уже прекращена, завершить ремонтные работы планируют в течение суток. Завтра также обещают провести осмотр состояния дорог. Сейчас частично залиты территории товарищества индивидуальных застройщиков «Новое Покровское». В администрации Советского района уточнили, что муниципальные дороги остаются в норме — признаков затопления на них нет. Власти поддерживают связь с руководством товарищества.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. При необходимости к устранению последствий подключат муниципальную технику.

