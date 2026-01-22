Женщина в Орехово-Зуеве поранила знакомую ножом в пьяной ссоре

— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 2001 года рождения. Предварительно установлено, что в одной из комнат хостела на улице Ленина между пострадавшей и еe знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков произошeл конфликт, после чего последняя нанесла женщине ножевое ранение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.