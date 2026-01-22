Женщина в Орехово-Зуеве поранила знакомую ножом в пьяной ссоре

Жительница подмосковного Орехово-Зуева напала на знакомую с ножом во время пьяной ссоры. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 2001 года рождения. Предварительно установлено, что в одной из комнат хостела на улице Ленина между пострадавшей и еe знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков произошeл конфликт, после чего последняя нанесла женщине ножевое ранение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Нападавшую задержали. Ей оказалась уроженка Новосибирской области 1977 года рождения. Против женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
До этого мужчина зарезал знакомого на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире дома на Россошанской улице. Фигурант 13 раз ударил потерпевшего ножом. Подозреваемого задержали и позднее отправили его в СИЗО.