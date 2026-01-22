Ричмонд
Десять дней террора: Взбесившийся слон убил 22 человека, среди которых пять детей

Жители нескольких деревень в индийском округе Западный Сингхбхум вынуждены спать на крышах домов из-за страха перед агрессивным диким слоном. Как сообщает издание Daily Mirror, этот самец с одним бивнем уже убил 22 человека с начала года.

Источник: Life.ru

В Индии слон убил 22 человека, включая пятерых детей. Видео © Х /AlphaFox.

По словам начальника лесного отдела округа Адитья Нараяна, животное давит всех, кто оказывается у него на пути. Среди жертв, по данным издания, четверо детей и восьмимесячный младенец. Эксперты связывают необычное поведение слона с периодом гона, который может длиться до двадцати дней и сопровождается повышенной агрессией и сексуальным влечением у самцов.

Для поимки опасного животного власти направили в район не менее восьмидесяти сотрудников лесного департамента. Их задача — загнать слона в угол и усыпить его с помощью транквилизаторов. Местные жители в это время предпринимают все возможные меры, чтобы избежать встречи с животным и обезопасить свои семьи.

Ранее сообщалось, что стадо диких слонов напало на группу паломников в лесу на юге Индии, в результате чего погибли пять человек. Верующие направлялись через лес Сешачалам к храму для участия в религиозном фестивале Maha Shivaratri. При встрече со слонами люди попытались отпугнуть животных громкими криками, однако это лишь спровоцировало стадо на агрессию.

