Десять дней террора: Взбесившийся слон убил 22 человека, среди которых пять детей

Ранее сообщалось, что стадо диких слонов напало на группу паломников в лесу на юге Индии, в результате чего погибли пять человек. Верующие направлялись через лес Сешачалам к храму для участия в религиозном фестивале Maha Shivaratri. При встрече со слонами люди попытались отпугнуть животных громкими криками, однако это лишь спровоцировало стадо на агрессию.