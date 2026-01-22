На Украине возмущенные граждане напали на начальника райэнергосбыта

Жители Винницкой области избили начальника районной энергосбытовой компании, пишет Telegram-канал Anna News.
По его данным, инцидент произошел в городе Могилев-Подольский на Украине. Местные жители, которые остались без света, «поймали и избили» начальника райэнергосбыта. Причиной недовольства стало то, что в их домах электричество включали на несколько часов в сутки. Однако в других строениях свет был всегда.
При этом Telegram-канал показал видео, на котором запечатлена потасовка на одной из улиц города.
Ранее сообщалось, что в городе Хмельницкий на Украине прошла акция протеста жителей, которые были недовольны длительным отсутствием электроснабжения.