На Украине возмущенные граждане напали на начальника райэнергосбыта

По его данным, инцидент произошел в городе Могилев-Подольский на Украине. Местные жители, которые остались без света, «поймали и избили» начальника райэнергосбыта. Причиной недовольства стало то, что в их домах электричество включали на несколько часов в сутки. Однако в других строениях свет был всегда.