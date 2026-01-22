Известный телеведущий на пять дней впал в кому после операции

Врачи прооперировали британского спортивного телеведущего, в прошлом профессионального игрока в американский футбол Оси Умениора, после чего он впал в кому, пишет The US Sun.
«Дамы и господа, я пережил настоящую беду. Я почти месяц провел в больнице», — приводит его слова издание.
Умениора сообщил, что ему провели серьезную операцию, после этого он находился в коме в течение пяти дней. Телеведущий не стал называть свой диагноз.
Он рассказал, что за время лечения понял, кому действительно дорог. По словам ведущего, некоторые пересекли полмира, чтобы увидеть его.
Ранее сообщалось, что экс-защитник бельгийской национальной сборной по футболу Глен Де Бук впал в кому и умер, не приходя в сознание. Причиной смерти 54-летнего спортсмена стало кровоизлияние в головной мозг.