Переговоры Дании и США по поводу территорий Гренландии провалились

Ранее Копенгаген пытался добиться от Вашингтона четких гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над автономией Гренландии, подчеркивая, что нарушение территориальной целостности Дании и острова было бы неприемлемо. Интерес США к Гренландии усилился в последние месяцы, еще экс-президент Дональд Трамп называл ее важной для национальной безопасности, после чего стороны договорились о создании рабочей группы по этому вопросу.