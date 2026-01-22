Переговоры Дании и США по поводу территорий Гренландии провалились

Расмуссен выступал в Вашингтоне.
Дании не удалось убедить США отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией», — рассказал Расмуссен. Он сделал свое заявление по итогу встречи в Вашингтоне.
Ранее Копенгаген пытался добиться от Вашингтона четких гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над автономией Гренландии, подчеркивая, что нарушение территориальной целостности Дании и острова было бы неприемлемо. Интерес США к Гренландии усилился в последние месяцы, еще экс-президент Дональд Трамп называл ее важной для национальной безопасности, после чего стороны договорились о создании рабочей группы по этому вопросу.