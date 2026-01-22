Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Дании и США по поводу территорий Гренландии провалились

Дании не удалось убедить США отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Расмуссен выступал в Вашингтоне.

Дании не удалось убедить США отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией», — рассказал Расмуссен. Он сделал свое заявление по итогу встречи в Вашингтоне.

Ранее Копенгаген пытался добиться от Вашингтона четких гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над автономией Гренландии, подчеркивая, что нарушение территориальной целостности Дании и острова было бы неприемлемо. Интерес США к Гренландии усилился в последние месяцы, еще экс-президент Дональд Трамп называл ее важной для национальной безопасности, после чего стороны договорились о создании рабочей группы по этому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше