Престижную школу во Франции закроют после избиения дочери экс-премьера

В отчёте, представленном французскими парламентариями в начале июля 2025 года по фактам сокрытия сексуального насилия в школе, отмечено «бездействие» тогдашнего главы правительства Франсуа Байру. На момент инцидентов он совмещал должности министра образования и председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи, на территории которого расположено учреждение. Согласно документу, Байру был проинформирован о нарушениях, в то время как его супруга являлась преподавателем богословия в данной школе. Дочь политика, Элен Перлан, рассказывала, что подвергалась избиениям.