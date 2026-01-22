Престижную школу во Франции закроют после избиения дочери экс-премьера

В отчёте, представленном французскими парламентариями в начале июля 2025 года по фактам сокрытия сексуального насилия в школе, отмечено «бездействие» тогдашнего главы правительства Франсуа Байру. На момент инцидентов он совмещал должности министра образования и председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи, на территории которого расположено учреждение. Согласно документу, Байру был проинформирован о нарушениях, в то время как его супруга являлась преподавателем богословия в данной школе. Дочь политика, Элен Перлан, рассказывала, что подвергалась избиениям.
«Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования», — заявил Гере в эфире радиостанции RTL, уточнив, что заведение прекратит свою работу летом.
Дело, охватывающее период с 1950-х годов, было возбуждено только в 2024-м — после сотен жалоб от пострадавших. Следствие фокусируется на преступлениях 70-х и 90-х. Свои заявления подали уже более 200 бывших учеников школы, обвиняющих 14 священников в систематическом физическом и сексуальном насилии.
