Грузинские полицейские подрались из-за песен Шуфутинского

Ранее пиар-директор Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева опровергла информацию о том, что артист якобы только недавно получил российское гражданство. По ее словам, певец получил российский паспорт еще в 2022 году, а публикации с другими датами не соответствуют действительности.