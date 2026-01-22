Грузинские полицейские подрались из-за песен Шуфутинского

В грузинском городе Ткибули произошла драка между сотрудниками полиции из-за песен Михаила Шуфутинского, которые звучали в одном из ресторанов.
В заведении отдыхали две компании полицейских. Одна из них заказала так называемые «воровские песни» Михаила Шуфутинского, в то время как другая потребовала немедленно сменить музыкальный репертуар.
Словесный конфликт перерос в драку, для прекращения которой пришлось вызывать патрульных полицейских. В результате всех участников инцидента задержали. О возможных дисциплинарных мерах в отношении сотрудников правоохранительных органов не сообщается.
Ранее пиар-директор Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева опровергла информацию о том, что артист якобы только недавно получил российское гражданство. По ее словам, певец получил российский паспорт еще в 2022 году, а публикации с другими датами не соответствуют действительности.