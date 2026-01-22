Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана достигло 67 человек. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.
Возгорание произошло вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе города. Полностью потушить пожар удалось лишь на третьи сутки. Ранее сообщалось о 60 погибших.
По данным медиков, на данный момент установлены личности 15 жертв. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Власти не исключают, что под завалами могут находиться более 80 человек.
Как уточняет телеканал, предварительные результаты расследования не подтверждают версию о коротком замыкании электропроводки. Следователи установили, что очаг возгорания находился в магазине искусственных цветов, где в момент происшествия играли дети. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с гибелью людей.
Ранее также сообщалось о пожаре в Давосе, где проходит сессия Всемирного экономического форума. Возгорание произошло в отеле Turmhotel Viktoria. По данным местных СМИ, огонь возник в отдельно стоящем шале, пострадавших нет, эвакуация была проведена своевременно.