Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

В Карачи продолжаются поисково-спасательные работы после пожара в торговом центре Gul Plaza. Под завалами могут оставаться люди.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана достигло 67 человек. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе города. Полностью потушить пожар удалось лишь на третьи сутки. Ранее сообщалось о 60 погибших.

По данным медиков, на данный момент установлены личности 15 жертв. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Власти не исключают, что под завалами могут находиться более 80 человек.

Как уточняет телеканал, предварительные результаты расследования не подтверждают версию о коротком замыкании электропроводки. Следователи установили, что очаг возгорания находился в магазине искусственных цветов, где в момент происшествия играли дети. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с гибелью людей.

Ранее также сообщалось о пожаре в Давосе, где проходит сессия Всемирного экономического форума. Возгорание произошло в отеле Turmhotel Viktoria. По данным местных СМИ, огонь возник в отдельно стоящем шале, пострадавших нет, эвакуация была проведена своевременно.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше