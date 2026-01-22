В Белгороде вывезли боеприпас, найденный на улице Губкина

Ранее сообщалось, что в Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от боеприпаса, после чего в регионе ввели дополнительные меры безопасности. Оперативный штаб сообщал о прибытии взрывотехников Министерства обороны и проведении срочных обследований территории. Для предотвращения рисков организовали поквартирный обход и временный вывоз жителей близлежащих домов. По данным властей, из опасной зоны отселили более 1,7 тысячи человек, при этом пострадавших зафиксировано не было.