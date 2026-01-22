В Белгороде вывезли боеприпас, найденный на улице Губкина

«Почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа», — написал он в своём телеграм-канале.
Взрывотехники министерства обороны РФ провели земляные работы на значительной глубине с применением специальной техники. По информации мэра, действия координировали с экстренными и городскими службами. Боеприпас вывезли за пределы жилой застройки для последующего обезвреживания. Демидов отметил, что улица Губкина остаётся перекрытой. Коммунальные и аварийные службы продолжают приводить территорию в порядок и устранять последствия проведённых работ. Эти меры необходимы для полного восстановления безопасных условий в районе.
Глава города также проинформировал о возвращении жителей, которые временно покидали свои дома. По его словам, для граждан, размещённых в пункте временного размещения, организуют централизованную доставку к местам проживания.
«Жители, которые временно покинули дома из-за вчерашнего ЧП на Губкина, могут возвращаться в свои квартиры. Для 50 человек, находящихся в ПВР: мы организованно доставим вас домой», — добавил Демидов.
Ранее сообщалось, что в Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от боеприпаса, после чего в регионе ввели дополнительные меры безопасности. Оперативный штаб сообщал о прибытии взрывотехников Министерства обороны и проведении срочных обследований территории. Для предотвращения рисков организовали поквартирный обход и временный вывоз жителей близлежащих домов. По данным властей, из опасной зоны отселили более 1,7 тысячи человек, при этом пострадавших зафиксировано не было.
