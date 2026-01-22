В ХМАО произошел крупный пожар на центральном рынке

В Пыть‑Яхе вспыхнул крупный пожар на Центральном рынке.
В Пыть‑Яхе (ХМАО) произошёл крупный пожар в павильоне центрального рынка: по предварительным данным, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и низкими температурами. Информацию о происшествии сообщила пресс‑служба МЧС ХМАО.
«В Пыть‑Яхе возгорание произошло в павильоне центрального рынка. Предварительно, огонь охватил 1 500 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Пожарно‑спасательные подразделения работают в условиях низких температур», — сказано в сообщении ведомтсва в MAX.
Lля борьбы с огнtм мобилизованы значительные силы: свыше 40 спасателей и 16 единиц спецтехники. На текущий момент данных о пострадавших нет.