Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО произошел крупный пожар на центральном рынке

В Пыть‑Яхе (ХМАО) произошёл крупный пожар в павильоне центрального рынка: по предварительным данным, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и низкими температурами. Информацию о происшествии сообщила пресс‑служба МЧС ХМАО.

В Пыть‑Яхе вспыхнул крупный пожар на Центральном рынке.

В Пыть‑Яхе (ХМАО) произошёл крупный пожар в павильоне центрального рынка: по предварительным данным, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и низкими температурами. Информацию о происшествии сообщила пресс‑служба МЧС ХМАО.

«В Пыть‑Яхе возгорание произошло в павильоне центрального рынка. Предварительно, огонь охватил 1 500 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Пожарно‑спасательные подразделения работают в условиях низких температур», — сказано в сообщении ведомтсва в MAX.

Lля борьбы с огнtм мобилизованы значительные силы: свыше 40 спасателей и 16 единиц спецтехники. На текущий момент данных о пострадавших нет.