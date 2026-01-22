В ХМАО произошел крупный пожар на центральном рынке

В Пыть‑Яхе (ХМАО) произошёл крупный пожар в павильоне центрального рынка: по предварительным данным, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и низкими температурами. Информацию о происшествии сообщила пресс‑служба МЧС ХМАО.