Задержан начальник управления Федерального агентства по делам национальностей

При этом газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники уточняет, что Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии издания, руководитель управления ФАДН мог способствовать тому, что подведомственная структура в течение двух лет арендовала по завышенной цене помещения в Пятигорске, оформленные на его близкую знакомую. Предварительный ущерб бюджету оценивается примерно в 20 млн рублей. Оперативное сопровождение дела вели ФСБ России и управление экономической безопасности МВД, производство возбудил Следственный комитет РФ. Материалы планируют передать в региональное управление СК по месту предполагаемого совершения преступления, после чего в суде региона чиновнику изберут меру пресечения. Официальных комментариев от ФАДН на момент публикации не поступало.