Начальник управления ФАДН задержан по делу о мошенничестве

Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин задержан по подозрению в совершении должностных преступлений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Оперативной разработкой чиновника занимались Федеральная служба безопасности и управление экономической безопасности МВД России. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом и, как ожидается, будет передано в региональное управление ведомства по месту совершения преступления. Мера пресечения Разживину будет избрана в суде соответствующего региона.
Как следует из публикации газеты «Коммерсант», Разживина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). По данным издания, он способствовал тому, что его ведомство в течение двух лет арендовало помещения в Пятигорске по завышенной цене у его близкой знакомой, причинив бюджету ущерб в размере около 20 миллионов рублей.
