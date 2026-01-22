Начальник управления ФАДН задержан по делу о мошенничестве

Как следует из публикации газеты «Коммерсант», Разживина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). По данным издания, он способствовал тому, что его ведомство в течение двух лет арендовало помещения в Пятигорске по завышенной цене у его близкой знакомой, причинив бюджету ущерб в размере около 20 миллионов рублей.