Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ставропольском крае

Семья отравилась угарным газом в частном доме в Ставрополе. Об этом сообщило следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, 22 января текущего года в одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из 6 человек отравилась угарным газом», — указали в ведомстве.

В следственном управлении уточнили, что среди пострадавших есть 11-летний ребёнок. Причиной произошедшего, по предварительной версии, могла стать нерегулярная проверка дымового канала владельцем дома. После поступления сообщения на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Следователь проводит проверочные мероприятия и устанавливает все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По итогам проверки в ведомстве намерены принять процессуальное решение.

Ранее в Азербайджане более двадцати человек обратились за медицинской помощью после отравления угарным газом во время поминальной церемонии. Инцидент произошёл в селе Кюльтепе Бабекского района. По данным местных СМИ, у восьми пострадавших врачи зафиксировали выраженные симптомы интоксикации. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.