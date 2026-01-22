Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ставропольском крае

«По предварительным данным, 22 января текущего года в одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из 6 человек отравилась угарным газом», — указали в ведомстве.
В следственном управлении уточнили, что среди пострадавших есть 11-летний ребёнок. Причиной произошедшего, по предварительной версии, могла стать нерегулярная проверка дымового канала владельцем дома. После поступления сообщения на место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Следователь проводит проверочные мероприятия и устанавливает все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По итогам проверки в ведомстве намерены принять процессуальное решение.
Ранее в Азербайджане более двадцати человек обратились за медицинской помощью после отравления угарным газом во время поминальной церемонии. Инцидент произошёл в селе Кюльтепе Бабекского района. По данным местных СМИ, у восьми пострадавших врачи зафиксировали выраженные симптомы интоксикации. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь.
