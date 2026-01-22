Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ставропольском крае

Ранее в Азербайджане более двадцати человек обратились за медицинской помощью после отравления угарным газом во время поминальной церемонии. Инцидент произошёл в селе Кюльтепе Бабекского района. По данным местных СМИ, у восьми пострадавших врачи зафиксировали выраженные симптомы интоксикации. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь.