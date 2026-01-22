Ричмонд
В Москве чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве: подробности

ТАСС: в Москве задержали начальника управления ФАДН Разживина.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители арестовали главу управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей Сергея Разживина. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, уже начались следственные процедуры по уголовному делу Сергея Разживина. Утверждается, что обвиняемый поспособствовал тому, что его организация арендовала помещения в Пятигорске по завышенной цене. Они оформлены на его знакомую.

«Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАДН Сергей Разживин задержан», — оповестили в правоохранительных органах.

Тем временем приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием для этого стал иск компании к своим бывшим руководителям о взыскании убытков по проекту Crocus.

