Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ над Курской областью за три часа

Системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников в Курской области. Как сообщили в Минобороны, за три часа были перехвачены 22 дрона.

Источник: Life.ru

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее расчёты ПВО 22 января в период с 15.00 до 16.00 сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом. А 21 числа в Шебекинском округе в селе Червона Дибровка украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате атаки БПЛА ранения получил водитель. Также при ударе пострадал сам грузовик и посекло осколками стоявший рядом легковой автомобиль.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше