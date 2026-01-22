Расчёты ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ над Курской областью за три часа

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее расчёты ПВО 22 января в период с 15.00 до 16.00 сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом. А 21 числа в Шебекинском округе в селе Червона Дибровка украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате атаки БПЛА ранения получил водитель. Также при ударе пострадал сам грузовик и посекло осколками стоявший рядом легковой автомобиль.
