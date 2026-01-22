Трампа обвинили в угрозах смертью свидетелям по делу о штурме Капитолия

По словам экс-спецпрокурора, в результате действий Трампа и его окружения жизнь ряда сотрудников избирательных участков была серьёзно нарушена. В ходе расследования фиксировались угрозы смерти в адрес свидетелей, а также заявления, которые, по утверждению Смита, фактически призывали к расправе над одним из участников процесса.