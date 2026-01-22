Ричмонд
Трампа обвинили в угрозах смертью свидетелям по делу о штурме Капитолия

Бывший спецпрокурор США заявил, что Трамп оказывал давление на свидетелей по делу о штурме Капитолия.

Источник: Аргументы и факты

Бывший специальный прокурор США Джек Смит заявил, что в ходе расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года действующий президент Дональд Трамп, по его утверждению, оказывал давление на свидетелей и допускал угрозы в их адрес.

Смит подчеркнул, что у него возникали серьёзные опасения относительно возможного воспрепятствования правосудию со стороны самого главы государства.

По словам экс-спецпрокурора, в результате действий Трампа и его окружения жизнь ряда сотрудников избирательных участков была серьёзно нарушена. В ходе расследования фиксировались угрозы смерти в адрес свидетелей, а также заявления, которые, по утверждению Смита, фактически призывали к расправе над одним из участников процесса.

Смит также заявил, что расследование пришло к выводу о роли Трампа в провоцировании событий 6 января, которые, по его оценке, были предсказуемыми и сопровождались использованием насилия.

Обвинения в адрес президента, по версии бывшего спецпрокурора, были выдвинуты из-за умышленного нарушения закона. В ответ Дональд Трамп резко раскритиковал Смита, назвав его «безумным животным», а само расследование штурма Капитолия — мотивированным. Он заявив, что деятельность бывшего спецпрокурора изучается Министерством юстиции США.

Ранее Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из-за своего костюма во время штурма Капитолия в 2021 году, подал многомиллиардный иск против Трампа, Израиля, а также ряда государственных и частных структур.

