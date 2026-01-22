Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 22 украинских беспилотника над Курской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника за три часа над Курской областью. Об этом в четверг, 22 января, сообщило Министерство обороны России.

— В период с 20:00 до 23:00 средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 дрона ВСУ над Курской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.

20 января в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Атака произошла, когда он выехал на место для оценки последствий первоначального удара по коммерческому объекту и помощи жителям. В этот момент по парковке около объекта был нанесен повторный удар дрона.

