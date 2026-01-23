Ричмонд
Напавшего на архангельский техникум внесли в список террористов и экстремистов

Осуждённый за нападение на техникум в Архангельске Артём Корюков* внесён в перечень террористов и экстремистов. Эта информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга.

Источник: Life.ru

Ранее Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в террористической организации и покушении на убийство нескольких лиц по мотивам идеологической ненависти. Первые два года Корюков* проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, молодой человек, будучи недоволен результатами обучения и считая, что преподаватели предвзято к нему относятся, спланировал и осуществил вооружённое нападение на учебное заведение в сентябре 2025 года.

Включение в реестр Росфинмониторинга налагает на лицо ряд серьёзных ограничений. Ему запрещается взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, штрафов или возмещению ущерба.

Ранее ФСБ провела операцию по ликвидации главаря ячейки террористов в Уфе. Группа террористов планировала атаку на отдел полиции. Они успели приобрести оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства. На кадрах видно, как при задержании один из боевиков оказывает вооружённое сопротивление.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Внесен в список террористов и экстремистов.