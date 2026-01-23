Напавшего на архангельский техникум внесли в список террористов и экстремистов

Ранее Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в террористической организации и покушении на убийство нескольких лиц по мотивам идеологической ненависти. Первые два года Корюков* проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Как установил суд, молодой человек, будучи недоволен результатами обучения и считая, что преподаватели предвзято к нему относятся, спланировал и осуществил вооружённое нападение на учебное заведение в сентябре 2025 года.
Включение в реестр Росфинмониторинга налагает на лицо ряд серьёзных ограничений. Ему запрещается взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, штрафов или возмещению ущерба.
Ранее ФСБ провела операцию по ликвидации главаря ячейки террористов в Уфе. Группа террористов планировала атаку на отдел полиции. Они успели приобрести оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства. На кадрах видно, как при задержании один из боевиков оказывает вооружённое сопротивление.
* Внесен в список террористов и экстремистов.