Напавшего на архангельский техникум внесли в список террористов и экстремистов

Ранее Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в террористической организации и покушении на убийство нескольких лиц по мотивам идеологической ненависти. Первые два года Корюков* проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.