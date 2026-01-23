В Пятигорске задержали начальника управления ФАДН

«Разживин задержан», — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
В свою очередь, газета «Коммерсант» утверждает, что Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 4 статьи 159 и часть 1 статьи 285 УК РФ).
Со ссылкой на источники газета также сообщает, что, по данным следствия, Разживин, возглавив открытое в Пятигорске в сентябре 2023 года управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю, способствовал тому, что его организация в течение почти двух лет арендовала по завышенной стоимости помещения, оформленные на близкую знакомую.
Нанесенный бюджету ущерб, по данным «Коммерсанта», оценивается в 20 миллионов рублей, а меру ему планируют избрать в Пятигорске.