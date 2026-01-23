Плохая погода помешала новым поискам тел на зимнем Макалу

Команда шерпов, участвующая в поисках тел Абофазла Гозали и Пурбы Онгеля на зимнем Макалу, провалила свою вторую попытку эвакуации из-за плохих погодных условий. Об этом пишет Alpagama.
21 января Сану Шерпа и четверо его коллег из 8K Expeditions поднялись во второй лагерь, а 22-го достигли четвертого, однако дальше пройти не смогли. Это была уже вторая попытка найти тело Пурбы Онгеля, который погиб 15 января, спускаясь с вершины. В том же районе пропал Абофазл Гозали из Ирана. По возвращении в базовый лагерь поисковая группа сообщила, что не обнаружила никаких следов ни одного из пропавших.
По прогнозам погоды, сильные ветры и температура около −30 °C будут сохраняться еще несколько дней, что делает любые попытки достичь верхних участков горы крайне опасными. В итоге тела останутся на горе как минимум до весны.
Пурба Онгель сорвался ниже Французского кулуара, когда спускался с Лакпой Ринджи. Сану Шерпа, старший брат Пурбы, шёл позади, ведя за собой Гозали, но позже попросил его подождать. Абофазл решил спуститься самостоятельно и больше его никто не видел. В условиях зимы шансы Гозали на выживание без кислорода и укрытия крайне малы.
Тем временем другая команда непальских гидов AltiPro Adventures продолжает попытки подняться на Макалу, несмотря на плохую погоду. 21 января они сообщили о достигнутом месте Макалу Ла на высоте 7500 метров. Альпинисты отметили сильный ветер и планируют дождаться улучшения погодных условий для продолжения поисков.
Представитель компании 8K Expeditions уточнил, что команда AltiPro не участвует в поисках Гозали и Пурбы Онгеля. Дава Лама из AltiPro выразил надежду, что при следующем выходе, когда погода улучшится, удастся провести поиски. Мингма Дорчи добавил, что остался на ночь в лагере с тремя другими шерпами для участия в поисково-спасательной операции.
Ранее в России сцепившегося с водителем скорой городского скалолаза в Петербурге забрали в спецприемник.