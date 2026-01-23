Плохая погода помешала новым поискам тел на зимнем Макалу

21 января Сану Шерпа и четверо его коллег из 8K Expeditions поднялись во второй лагерь, а 22-го достигли четвертого, однако дальше пройти не смогли. Это была уже вторая попытка найти тело Пурбы Онгеля, который погиб 15 января, спускаясь с вершины. В том же районе пропал Абофазл Гозали из Ирана. По возвращении в базовый лагерь поисковая группа сообщила, что не обнаружила никаких следов ни одного из пропавших.