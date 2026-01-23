Ричмонд
Энергетика Украины пережила самый сложный день с блэкаута 2022 года

Первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы страны со времен блэкаута 2022 года. Об этом он сообщил 22 января в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

По словам Шмыгаля, на энергетику Украины повлияли несколько факторов, включая повреждение генерирующего оборудования и разрушение распределительных сетей и трансформаторов.

«Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов», — написал министр.

Ранее в этот день сообщалось, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и пяти областях Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что для восстановления электроэнергии задействованы 160 бригад коммунальных служб, а власти украинской столицы должны активно работать над устранением перебоев.