Энергетика Украины пережила самый сложный день с блэкаута 2022 года

По словам Шмыгаля, на энергетику Украины повлияли несколько факторов, включая повреждение генерирующего оборудования и разрушение распределительных сетей и трансформаторов.
«Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов», — написал министр.
Ранее в этот день сообщалось, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и пяти областях Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что для восстановления электроэнергии задействованы 160 бригад коммунальных служб, а власти украинской столицы должны активно работать над устранением перебоев.